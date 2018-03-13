Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "175’i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Şu an itibariyle bölgenin yarıdan fazlası Mehmetçiğin kontrolündedir" dedi.

Bozdağ, PKK konusunda Irak hükümeti ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirterek, "Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Ancak bir harekât olursa, ne zaman olacak, o harekât başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Almanya'da camilere yönelik saldırılarla ilgili soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

“Almanya’da son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türklerin ibadet yerlerine dönük ciddi saldırılar söz konusudur. Bir yandan ayrılıkçı ırkçılar Alman vatandaşlarından oluşuyor, öte yandan bölücü terör örgütü PKK’nın Almanya’daki teröristleri oradaki vatandaşlarımıza ve onların mabetlerine saldırılar yapmaktadırlar. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden de Almanya'nın Ankara Büyükelçisine bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Türkiye’yi ziyareti üzerine üç tane ayrı ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Bozdağ, “Ayın 19’unda Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Washington’da olacak ve mevkidaşı ile bir araya gelecek. Ondan sonra ortaya somut üzerinde mutabakata varılan veya varılamayan sonuçlar çıkacaktır. Biz onu göreceğiz. Türkiye ABD’nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.