Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Ulusal Kongre Merkezindeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarına katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi. Org. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan harekâtın başarıyla devam ettiğini belirtti. Akar, Zeytin Dalı Harekâtı’nın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu vurguladı.



SİVİL HASSASİYETİ

Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekâtı’nda da sürdüğüne işaret eden Akar, “Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor” diye konuştu. Harekât kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden arındırılan bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çeken Akar, terör örgütlerinin bölgeden silindiğini belirterek, şunları kaydetti: Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ’lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK’nın arasına katılıyor.