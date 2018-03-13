Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarının açılış törenine katıldı. Fuarda 33 Türk firmasının standının bulunduğunu vurgulayan Bakan Canikli, “Zeytin Dalı Harekâtı’nda da büyük oranda yerli ürünler kullanıyoruz, özellikle mühimmat açısından” dedi. Türk savunma ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Canikli “Burada sergilenen ürünlerin birçoğu da ihraç edilen ürünler” ifadesini kullandı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 mm Kısa Menzilli Çelik Bilyeli Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılmaya başlandığına yönelik açıklaması hatırlatılarak, “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmat da harekâtta kullanılmaya başlanacak mı?” sorusu üzerine Canikli, “Şu anda 70 milyar tutarında 700’e yakın proje yürüyor farklı şirketler tarafından. Bunlar peyderpey tamamlanıyor ve kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek, tüm dünyaya da pazarlanmak üzere hazır hale getirilecek” dedi.