Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı Kenan Deniz, davanın en önemli sanıklarından dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, “Dört sene başkanlık yaptım ama hiçbir zaman BÇG’yi duymadım” sözlerinin aksine “BÇG, Genelkurmay’da kurulan onlarca çalışma gruplarından biridir, yasal ve meşrudur. BÇG’nin kuruluş amacı o dönemde öncelikli tehdit olan ve milli güvenlik siyaset belgesinde de yer alan irticayla mücadeledir” dedi. Sanık Deniz, iddianamenin temelini oluşturan belgelerin FETÖ tarafından uydurulduğunu söyleyerek, “BÇG’nin çalışmalarını hükümetin istifasından sonra da sürdürmüş olması varlığının günlük politikalar ve hükümetle ilgisinin olmadığının en büyük delilidir” iddiasında bulundu. BÇG’nin kurulmasının görüşüldüğü, sanıklardan Çevik Bir başkanlığında 7 Nisan 1997’de düzenlenen toplantıya katılmadığını, böyle bir toplantıya şahit olmadığını öne süren Deniz, BÇG’deki çalışmaları nedeniyle takdir belgesi aldığı iddiasını da yalanladı. Deniz, bu belgeleri teröre karşı mücadeleden dolayı aldığını iddia etti.