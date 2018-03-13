Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WWF-Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Türkiye’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ile Sultanahmet, Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri gibi birçok kurum ışıkları kapatılacak. Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verecek. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da “www.dunyasaati.org” adresi üzerinden kayıt yapılarak, etkinlik farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor.