WWF-Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Türkiye’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ile Sultanahmet, Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray, Kadir Has ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri gibi birçok kurum ışıkları kapatılacak. Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verecek. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da “www.dunyasaati.org” adresi üzerinden kayıt yapılarak, etkinlik farklı grup faaliyetleriyle desteklenebiliyor.
İklim değişikliği için sönecek
13.03.2018 - 08:26 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007’den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği “Dünya Saati” etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre problemlerine dikkati çekmek amacıyla 24 Mart’ta ışıklar bir saatliğine söndürülecek.
Etiketler : iklim değişikliği,köprü,
549899 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549899.aspx
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