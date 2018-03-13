Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve 26 maddeden oluşan seçim ittifak teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin maddeleri üzerinde tek tek görüşmeler, dün akşam saatlerinde başladı ve sabaha kadar sürdü. Peki seçim ittifakı maddeleri nelerdir? Seçim ittifakı nedir? İşte madde madde seçim ittifakı detayları...



Düzenlemeyle; partiler seçimlere ittifak yaparak katılabilecek, başka bir siyasi partiyi destekleme kararı alabilecek.

Yüzde 10’luk baraj korunacak. İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

Milletvekili dağılımı ittifakın toplam oyu üzerinden yapılacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandık kurulu oluşturulacak. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmayan oy pusulalarının, sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi, bu oy pusulalarını geçersiz saymayacak.

Aynı binada oturan seçmenler aile bütünlükleri korunarak başka sandıklarda oy kullanabilecek. Sandık Kurulu başkanları kamu görevlileri arasından belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulabilecek.

Sandık çevresinde bir sorun yaşandığında Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri dışında seçmenler de bizzat başvuru yaparak kolluk gücü çağırabilecek.

Sandıklar hakkında güvenlik gerekçesiyle birleştirilerek taşıma kararı verilebilecek. Mahalli idarelerde, muhtarlıklarda ve belediyelerde seçilme yaşı 18’e inecek.







SEÇİM İTTİFAKINDA OYLAR NASIL HESAPLANACAK



Meclis'ten geçen kanun teklifinin en çok merak edilen maddesi, 18. madde oldu. Bu maddede, ittifak içerisinde iki partiye birden verilen oyların nasıl hesaplanacağı ifade ediliyor.

İTTİFAK İÇERİSİNDEKİ 2 PARTİYE OY VERİLİRSE...



Maddedeki yer alan formüle göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak.

Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

Peki iki partiye oy verilmesi durumunda bu oylar nasıl dağıtılacak?

Bu konuda formül oldukça basit.

RAKAMLARLA ANLATIM



Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

OY DAĞILIMININ SONUCU



Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

Bu formülün ayrıntılarını, CNN Türk canlı yayınında Mustafa Şentop anlattı:

MADDE 18



"18. Madde ile 2839 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir."