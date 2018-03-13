Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekât sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3393 oldu.

EN UZAK NOKTALAR BİRLEŞECEK

Harekâtta en uzak iki nokta Afrin’de birleşiyor. Batıda Cinderesi, doğuda Burseya cephelerinin birleşmesi için kalan mesafe 8.5 kilometre. Cinderesi ilçesinin düşmesi sonrası batıdan ilerleyen birlikler Afrin ilçe merkezine 3,5 kilometreye kadar yaklaşırken doğu cephesinde ise mesafe 1,5 kilometreye kadar düştü. Karzehal, Ayn Dara, Cemiyle, Zarife ve Maarata köylerinin de alınması ile Afrin kuşatması tamamlanmış olacak.

HATLARI GENİŞLETME OYUNU

ÖSO savaşçılarının TSK’yla koordineli operasyonları sürüyor. TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, Anadolu Ajansı havadan görüntüledi. Diğer yandan, Afrin’in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı’ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.