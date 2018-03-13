Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden ünlü bikini tasarımcısı Liana Kalma, 8 aylık kızını bırakmak istememiş ancak Mina ile çok yakın dost oldukları için geziye gitmiş. Bilişimci eşi Erol Hananel acı haberi aldığında bayılmış.

8 AYLIK KIZI VARDI

Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina (28), bekarlığa veda eğlencesi için 7 kız arkadaşı ile özel jetiyle Dubai'ye gitmişti. İstanbul dönüşü jet, İran'da dağa çakılmış, 3'ü mürettebat 11 kadın ölmüştü. O kişilerden biri de 8 aylık bir kızı olan Liana Hananel'di

EŞİ ACI HABERİ ALINCA BAYILMIŞ

Ünlü bikini tasarımcısı Liana Kalma, 8 aylık kızını bırakmak istememiş ancak Mina ile çok yakın dost oldukları için geziye gitmişti. Bilişimci eşi Erol Hananel acı haberi aldığında bayıldı.

2016 YILINDA EVLENMİŞLER

Liana Kalma ile Erol Hananel 5 Haziran 2016'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

LİANA KALMA KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Kalma, Saint Pulcherie Lisesi'nden sonra Koç Üniversitesi'ne gitti. Ardından da internette satış yapan Lilyandrarose şirketini kurdu.