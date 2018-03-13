AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı. Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi. "e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı. Mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısında artış yaşandı. Uygulamanın başladığı 20 gün içerisinde 1 milyon 602 bin 372 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet"ten ulaştı.
Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti
13.03.2018 - 11:48 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 1 milyon 602 bin 372'ye ulaştı.
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549944 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549944.aspx
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