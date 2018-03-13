Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik güvenlik korucularının da katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bahar aylarının gelmesiyle beraber bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahlarını kapatmak ve aynı zamanda bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazasını sağlamak amacıyla iki gün önce başlatılan operasyonda, Kato ve İncebel dağlarında aynı zamanda metrelerce karla mücadele eden güvenlik güçleri bölgede terör örgütüne göz açtırmıyor.