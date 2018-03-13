Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 bin Polis Alımı başvurusu için en çok merak edilen konular, 22 Dönem Polis alımı başvuruları, sınav ücreti, ön lisans mezunu polis alımı, üniversite mezunu polis alımları başvuru şartları, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar…

POLİS AKADEMİSİ ALINACAK KONTENJAN

22. Dönem POMEM kapsamında 10 bin kişilik kadro ile Polis memuru alımı yapacak. Söz konusu duyuru ile ilana hem erkek hemde bayan adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre en az önlisans mezunu olmak kaydı ile Önlisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapacak. Önlisans mezunu olarak, 1800 Erkek ve 200 Bayan Polis memuru alınacak. Lisans mezunu ise, 7200 Erkek ve 80 bayan Polis memuru olmak üzere toplamda 10 bin kişilik Polis Alımı yapılacak.



POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

22. Dönem POMEM 10 bin polis alımına başvuru şartlarını taşıyan adyalar başvuru yapabilecek. Genel şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans ve önlisans mezunu olmak, KPSS puanı, alkol, uyuşturucu madde kullanımı olmayan, kamu haklarından mahkum bırakılmamış olmak.

KPSS ŞARTI

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

YAŞ ŞARTI

Başvuru yapacak adayların, 18 yaşını doldurmuş, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak. 31 Aralık 1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN NASIL YAPILIR?

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular 12 Mart-23 Mart 2018 tarihleri arasında saat: 17.oo’a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapılabilir.

POLİS ALIMI SINAV BAŞVURU ÜCRETİ:

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL. 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

UYARI: Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Sınav ücreti sadece Halkbank ve ATM’lerinden yaptırılabilmektedir. Bunun dışında diğer bankalar yolu ile veya Halkbank İnternet bankacılığı yolu ile yatırılan sınav başvuru ücretleri geçerli sayılmayacaktır. Ayrıca Sınav ücretini yatıran adaylar dekontun çıktısını atmamaları ve istenilen belgeler ile birlikte Başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında bulundurmaları gereklidir.

POLİS ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında adaylardan, T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, Sınav Başvuru dilekçesi, Sağlık Bilgilendirme Formunun doldurulmuş hali, Fiziki yeterlilik sınavına katılmasına engel durum olmadığı gösterilir belge, Eğitim seviyesini gösteren belge, KPSS Sonuç belgesi, 4 fotoğraf, Sabıka kaydı ( evli ise eşinin de sabıka kaydı ), Yaş düzeltmesi yapanlar için yaş düzenleme belgesi, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği, Sınav ücretini yatırdıklarına dair verilen dekont, ve Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi ve Sınav Giriş belgeleri istenecektir.



Polis Akademisi başkanlığı Resmi Duyurusu için Tıklayınız

Önlisans Mezunları için Başvuru



Lisans Mezunları için Başvuru