TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
TSK: Afrin'de bir askerimiz şehit oldu
13.03.2018 - 21:14 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,afrin,şehit,
550045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550045.aspx
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