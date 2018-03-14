Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD’nin masaya oturduğu Menbiç için anlaşmaya varıldığını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Önümüzdeki hafta yol haritası belirlenecek” dedi. YPG’nin olduğu bölgelerin nasıl istikrara kavuşturulacağını ve kimin yöneteceğinin belirleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu “Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. YPG Menbiç’ten Fırat Nehri’nin doğusuna çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG’nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak; ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç’te uygulayacağız. Daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de Fırat’ın doğusunda YPG’nin kontrolündeki yerler için de geçerli” dedi.

“19 Mart’taki toplantıda yol haritasının net bir şekilde tarihleriyle beraber belli olacak” diye Çavuşoğlu şöyle devam etti: Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor. Suriye rejimi Menbiç için herhangi bir talepte bulunulmayacak.

Ankara’nın, YPG’ye verilen silahların geri toplanmasını da gözlemleyeceğini kaydeden Çavuşoğlu “Biliyoruz ki hepsini alamayacağız. Bazıları eskimiş, bazıları kayıp. Ama biz bu silahları daha önce Başkan’ın söylediği gibi alacağız diyorlar. Bunu da çalışma grubu uygulamaya başladığında göreceğiz” diye konuştu. DEAŞ’lı teröristlerinden 2016 yazında kurtarılan Menbiç’e YPG’li teröristler yerleşmiş, ABD’nin birçok defa söz vermesine rağmen teröristler ilçeyi bırakıp çekilmemişti.