Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar Gazze’de okul, cami, su havuzu, altyapı hizmetleriyle hastanelerin inşasını kapsayan 37 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Tamamlanan projelerin tanıtımı ve yeni projelere hazırlık için 45 İslam ülkesinden önemli isimler Türkiye’de toplanıyor. Aralarında eski başbakanlar, bakanlar, iş adamları ve diplomatların katılacağı programa Türkiye Uluslararası İmar Derneği, 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul Wis Otel’de ev sahipliği yapacak. Gazze’de son olarak, Han Yunus bölgesinde İslam Bankası ve Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu tarafından su ihtiyacını karşılayacak 200 dönüm arazi üzerinde bir tesis yapılmıştı.