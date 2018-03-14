Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında korkunç ifadeler kullanılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü de rahatsız etti.

"YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı