Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“14 Mart Tıp Bayramı”, merakla bekleniyordu. 14 Mart 2018 Tıp bayramı kutlamaları için tıp bayramı hediyelerini ve tıp bayramı mesajları günler öncesinden araştırıldı. 14 Mart Tıp Bayramı Türkiye’de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

Doktor çiftten Tıp Bayramı’na özel ‘Doktor civanım’ konseri 29 yıllık evli doktor Sema-Sinan Karaoğlu çiftinin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediği ‘Doktor Civanım’ konseri büyük ilgi gördü.





EN GÜZEL TIP BAYRAMI MESAJLARI

“Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır.” Hazreti Muhammed aleyhisselâm tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

"Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hazreti Muhammed aleyhisselâm

"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hazreti Ali radıyallahü anh

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

14 Mart Şahadetlerin İşgale direnişin tıbbiyelinin gerçek bayramıdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.

TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifasında ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

DÜNYADA TIP BAYRAMI KUTLANIYOR MU?

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü Doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum ve aynı zamanda ölüm yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.