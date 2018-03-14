İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 10 yıl 6 ay hapis
14.03.2018 - 12:57 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un aldığı 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Etiketler : kılıçdaroğlu,danışman,Fatih Gürsul,hapis cezası,
550201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550201.aspx
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