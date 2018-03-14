Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere'ye gittiği belirtilen Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı’nda yakıt ikmali yaptı. Uçak ikmalin ardından içindeki hastayla birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı’na teknik arıza bildirimi yaptı. Uçak saat 12.13’te Trabzon Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Bu sırada itfaiye ve ambulanslar hazır da bekledi. Uçak inişin ardından güvenli bölgeye alındı.

Öte yandan Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, teknik arıza nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan ambulans uçakta, 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu belirterek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" dedi.

Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya menşeli özel ambulans uçağın İngiltere'ye gitmek için Doha'dan kalktığını söyledi.

Uçağın saat 10.03'te Trabzon Havalimanı'na yakıt ikmali yapmak için indiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yakıt ikmalini yapıp kalktıktan 10 dakika sonra teknik arıza bildirimiyle geri dönmek için acil iniş izni istiyor. Bunun üzerine biz gerekli hazırlıklarımızı, tüm teknik hazırlıklarımızı yaptık. Uçak güvenli şekilde indi" diye konuştu.

Hatipoğlu, uçakta 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu kaydederek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, havalimanının uçuşa açık olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Trabzon Havalimanı'nda sıcak saatler! Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Pilot trafiğe kapatılan piste inmeyi başardı.