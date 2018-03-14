Taksim İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde izinsiz toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etmek istedi. "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı pankart açıp slogan atan grup basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.
Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polise eylemciler karşı çıktı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti.
Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.