Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki terör hedefleri bir bir imha edilirken 3 bin 400'den fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Son olarak Afrin çevresindeki 8 köyün daha terör örgütü militanlarından arındırıldığı öğrenildi.