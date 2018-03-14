Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki terör hedefleri bir bir imha edilirken 3 bin 400'den fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Son olarak Afrin çevresindeki 8 köyün daha terör örgütü militanlarından arındırıldığı öğrenildi.
8 köy daha teröristlerden temizlendi
14.03.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin çevresinde 8 köyün daha teröristlerden arındırıldığı bildirildi.
Etiketler : afrin,suriye,zeytin dalı,
550224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550224.aspx
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