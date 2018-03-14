Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki terör hedefleri bir bir imha edilirken 3 bin 400'den fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Son olarak Afrin çevresindeki 8 köyün daha terör örgütü militanlarından arındırıldığı öğrenildi.