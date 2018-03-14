Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Afrin kent merkezi sınırlarına dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu unsurları ile YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Sokak çatışmalarının başladığı bölgede teröristlerin ciddi kayıplar verdiği bilgileri geliyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3444 OLDU

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 54'üncü gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 444 oldu.

8 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

229 NOKTA ÖRGÜTTEN ALINDI

Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229'a yükseldi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.