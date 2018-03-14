Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok vatandaşı dolandırdığı öne sürülen ve sahibinin de yurtdışına kaçtığı öğrenilen Çiftlik Bank'a Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerinde destek olduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi teslim oldu Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu. Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da ikamet adresine yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi.

BASIN VE İLETİŞİM DANIŞMANI MEHMET ÇEVİK

Kurucusu Mehmet Aydın’ın arkasında binlerce mağdur bırakıp kayıplara karıştığı Çiftlik Bank’ın Bursa’da açtığı çiftliğin temel atma töreninde 'basın ve iletişim danışmanı' olarak oyuncu Mehmet Çevik, anons edildi. Anonsun ardından mikrofonu eline alarak konuşma yapan Çevik, dolandırıcılık iddialarının ardından ise “Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok.” diyerek kendini savundu.

Ünlü oyuncu Mehmet Çevik Çiftlik Bank'ın basın danışmanı çıktı Bir çok dizide rol olan oyuncu Mehmet Çevik, on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın danışmanı çıktı.

KONYA'DAKİ TESİSİN AÇILIŞINDA İSMAİL YAĞCI RÖPORTAJ YAPTI

Türkiye'nin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rolüyle tanıdığı fıs fıs İsmail lakaplı İsmail Yağcı da Konya'daki temel atma törenine katıldı. Törene katılan vatandaşlarla röportajlar yapan Yağcı, törende Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la da görüştü. Yağcı'nın röportajında 'Çiftlik Bank'a kaydol' sözleriyle yapılmış şarkının çalması dikkat çekti.

Çiftlik Bank'ın sahibi Uruguay'a kaçtı Akrabalarını bile kandıran Mehmet Aydın'ın milyon dolarları Kıbrıs'a kaçırdığı ve binlerce çiftçiden hayvan alıp ödeme yapmadığı ifade ediliyor.