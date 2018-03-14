Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin  kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk  Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından  kaydedildi. 

 AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden  hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya  geldiği görülüyor.

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir  noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu  sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak  istiyor.

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark  edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı,  ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya  çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye  çalıştığı da fark edildi.  TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden  çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını  kaydetmişti.