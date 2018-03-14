Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, 14 Mart 2018 günü, Saray ilçesi ve Van merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle; PKK/KCK terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam Operasyonu icra edildi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kasedi, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.