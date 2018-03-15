Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank’ı “nitelikli dolandırıcılık” kabul ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu gelişme sonrası şirketin CEO’su Mehmet Aydın (27) kayıplara karıştı. Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı ve on binlerce kişiden elde ettiği toplam 500 milyon lirayı da yanında götürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak’ı (35) Üsküdar’daki evinde gözaltına aldı. Çolak’ın evinde arama yapan ekipler, evraklara el koydu.



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Şüpheli ifadesinde, işe güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberdar olur olmaz da istifa ettiğini söyledi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bu olay sonrası Mehmet Aydın’ın 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. Sorgusunun ardından tutuklanan genç kadının Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi’nin sahibi olduğu belirtildi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Abdullah Yörük “Sıla Aydın’ın kocasından boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçesini sunup koruma isteyeceğiz. Mehmet en son 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresi değiştirdi. O tarihten beri yok. Paraları yurt dışına çıkardığı iddia ediliyor. Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuştu. Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'ın Türkiye’deki tesislerine kayyum atanacağı iddia edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı da şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve el koyma işlemlerine önceki gün başlandığını açıkladı.