Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını sosyal paylaşım platformu İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çavuşoğlu, ekibindekilerle birlikte ciddi bir tavırla aynı noktaya baktığı fotoğrafın altına, “Bu adamlar nereye bakıyor” notunu düştü. Büyük beğeni alan kare, takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, Çavuşoğlu’nun Kızılelma’ya, Türkiye’nin 2023 hedeflerine, YPKPKK’lı teröristlerin kaçışlarına baktığı gibi değerlendirmelerinde bulundu.