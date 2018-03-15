Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize serbestisi konusunda 3 yıldır süren gerginlik, karşılıklı atılacak adımlarla yeni bir sürece giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Türk Grubu AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile görüşerek, Türkiye-AB ilişkileri konusunda değerlendirmede bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, komisyon başkanlarına AB ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar atılmasını istedi. Erdoğan’ın geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında da, 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak zirveyi önemsediğini belirterek, “Türkiye olarak gerginlik istemiyoruz. Bu zirveden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz” dediği öğrenildi.



AB, 15 TEMMUZ’U KINAYACAK

AB ile müzakereler kapsamında, Türkiye terörle mücadele yasasının değiştirilmesi başta olmak üzere 7 ayrı başlıkla AB’ye öneri paketi sunarken, bir yandan da AB Parlamentosu ile temas trafiği başlatıldı. AKPM Türk Grubu Başkanı Kılıç, AB nezdindeki görüşmeler ve toplantılara hız verirken, KPK Eş Başkanı Karayel ise 3 yıldır toplanamayan KPK için düğmeye bastı. Karşılıklı yürütülen müzakerelerden sonra KPK’nın Mayıs’ın ilk haftasında Türkiye’de toplanması kararlaştırıldı. Toplantı öncesi, Avrupa’dan gelecek KPK heyeti ile ortak gündem belirlenecek, heyet ayrıca 15 Temmuz’u kınayan bir açıklama da yapacak. Karayel, önümüzdeki süreçten itibaren her ay Avrupa Parlamentosuna gideceklerini ve Türkiye’nin AB üyeliği konusunda temaslarda bulunacaklarını söyledi.