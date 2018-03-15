Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

Azerbaycan’a giden Başbakan Binali Yıldırım, CHP’li Haluk Pekşen’in “Seçimleri boykot edelim” sözleri için, “CHP’nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi eğer iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde fayda var” dedi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alıp, Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo’u getirmesini de değerlendiren Başbakan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir. A şahıs gider, B şahıs gelir... Türkiye’nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, nettir. Gelen vatandaşın veya bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Son zamanlarda bölgede müttefik, stratejik ortak olarak düşündüğümüz ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Başımızı ağrıtan PKK ve onun uzantısı PYD/YPG gibi terör örgütlerinin ABD’nin adeta koruması altında masum insanların canını yakması bizim de canımızı sıkıyor. Bölgede güvenliği sağlamak ve bölgedeki insanların huzurunu tekrar getirmek için bir faaliyet içerisindeyiz. Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı bu çerçevede ele alınabilir. Bunun dışında başkaca rahatsız edici durumlar ortaya çıkarsa buna da gerekli karşılığı Türkiye verecektir. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir” dedi.