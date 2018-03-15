Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, şöyle konuştu: "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz."

Afrin'in yüzde 70'inin güvenliği sağlandı

Harekatın başarıyla sürdüğüne işaret eden Kalın, "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda." diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığındaki değişimi değerlendiren Kalın, "Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz." dedi.