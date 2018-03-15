Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprağın kayması neticesi bir araç inşaata yuvarlanırken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay bu sabah saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu esnada sokakta park halinde bulunan Öcal Özyağlı’ya ait 41 RT 478 plakalı hafif ticari araç inşaata yuvarlandı. Meydana gelen olay çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın sabah erken saatlerde olması olası bir facianın önüne geçti. Araç sahibi Özyağlı ise aracına tam binmek üzereyken, olayı fark ederek kurtuldu. Saniyelerle ölümden dönen Özyağlı, yaşadığı olayın şokunu üstünden atamadı. Olayı gören mahalle sakini Mehmet Alan, Sabah saat 7.15 civarıydı. Bir gürültüyle uyandım ben. Burası rampa olduğu için yine bir tır kazası falan oldu zannettim. Bir de baktım ki yapılan inşaatta yağmurdan dolayı bir toprak kayması olmuş. Yağmur 3 günden beri sık yağdığı için toprak kaymasıyla direk muhafaza demirlerine vurarak gürültü çıkarmış. Sonra arkadaşıma telefon ettim aracını oradan al diye. O da tam araca gelirken, 10 saniye gibi bir süreyle araç aşağı yuvarlanıyor. Tam binmek üzereyken, araç aşağı devriliyor. Çok ucuz atlatıldı” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.