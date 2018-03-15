Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere İtalya'ya gideceği bildirildi.
Bakan Canikli, İtalya'ya gidiyor
15.03.2018 - 11:25 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Canikli'nin Lübnan ordusuna destek amacıyla gerçekleşecek toplantıya katılmak üzere İtalya'ya gideceği öğrenildi.
Etiketler : canikli,italya,lübnan,
550447 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550447.aspx
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