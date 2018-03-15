Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 500'ü aştı. Son olarak Afrin çevresindeki Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerinin terörist unsurlardan arındırıldığı öğrenildi. Kurtarılan köy ve mahallelerde güvenlik önlemleri alınırken, mayın-tuzak temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.