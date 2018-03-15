Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 500'ü aştı. Son olarak Afrin çevresindeki Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerinin terörist unsurlardan arındırıldığı öğrenildi. Kurtarılan köy ve mahallelerde güvenlik önlemleri alınırken, mayın-tuzak temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Afrin'de 4 köy daha teröristlerden temizlendi
15.03.2018 - 13:04 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerinin teröristlerden temizlendiğini bildirdi.
Etiketler : afrin,zeytin dalı,operasyon,suriye,
550456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550456.aspx
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