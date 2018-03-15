Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 500'ü aştı. Son olarak Afrin çevresindeki Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerinin terörist unsurlardan arındırıldığı öğrenildi. Kurtarılan köy ve mahallelerde güvenlik önlemleri alınırken, mayın-tuzak temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.