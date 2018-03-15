Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli beşinci gününde kent merkezindeki terör mevzilerine top atışları yapılıyor. Atışların videosu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Türk savaş uçakları da yine kent merkezindeki birçok YPG hedefini vurdu. Bombardıman sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Afrin'i terk etmek isteyen sivillerin YPG'li teröristler tarafından durdurulduğu görüntüler de Anadolu Ajansı tarafından dün akşam yayınlandı.





TEL RIFAT'A HAVA HAREKÂTI

Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rıfat'taki terör mevzileri de Türk jetleri tarafından hedef alındı. BBC muhabiri Riam Dalati, bombardıman sonrası Tel Rıfat'ta elektriklerin kesildiğini bildiriyor.





HARİTA ÜZERİNDEKİ ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Şehir merkezinin kuşatıldığı Afrin'de asıl çarpıcı görüntü, harita üzerinde ortaya çıktı. Son tabloda Afrin'in kuzeyinin kısa sürede tamamen çevrilmesiyle, batı ve kuzeydeki köylerde kalan teröristlerin çıkış yolu tamamen kapanacak.

Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları, her gün YPG'li teröristlerden birçok köyü alıyor. Halihazırda Cinderes'in kuzeyinden Bülbül beldesinin güneyine kadar olan hatta yer alan onlarca köy, söz konusu çemberde kalmış olacak.





YABANCI TERÖRİSTLER AFİŞE OLUYOR

YPG saflarına katılan ABD'li terörist Jake Klipsch öldürüldü. Birkaç haftadır kayıp olan Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü bildiriliyor.

Terör örgütünün sosyal medya hesaplarından daha önce İngiliz, Alman ve İtalyan teröristlerin öldüğü paylaşılmıştı.





TSK YENİ SAYIYI AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 24'e çıktığını duyurdu.

Genelkurmay, hafta başında yaptığı açıklamayla Afrin'in tamamen kuşatıldığını ve sivillerin ayrılması için güvenli bir koridorun bırakıldığını ilan etmişti.

Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak Cumartesi günü öğleden sonra başlamıştı.