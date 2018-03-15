TSK: "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi."
TSK'dan son dakika açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi
15.03.2018 - 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında Mardin Nusaybin'den yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : tsk,son dakika,öldürülen terörist sayısı,
550477 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550477.aspx
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