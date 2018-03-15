Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Eşref Fakıbaba, su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere yarın akşamdan itibaren yaklaşık 52 milyon liralık destekleme ödemelerine başlayacaklarını bildirdi. Fakıbaba, yazılı açıklamasında, denizler ve iç suların, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından geniş imkanlar sunduğunu belirterek, bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı teknesi ve teknolojisiyle yetiştiricilik tesisi ve insan kaynağının mevcut olduğunu ifade etti. Üretimin artırılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, stokların korunması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesini temin amacıyla, su ürünleri yetiştiriciliğini, AK Parti hükümetleri olarak ilk defa 2003'te destekleme kapsamına aldıklarını anımsatan Fakıbaba, geçen 14 yılda üreticilere 1,2 milyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını aktardı.



Fakıbaba, 2003'te sektöre 1 milyon lira yetiştiricilik desteği verirken, bu rakamı her yıl artırarak, geçen yıl 43 milyon liraya çıkardıklarını vurguladı. Bakan Fakıbaba, sağladıkları desteklerle son 14 yılda 1245 olan yetiştiricilik tesisi sayısını, yüzde 87 artışla 2 bin 326'ya, 61 bin ton olan üretim miktarını yüzde 315 artışla 253 bin tona ve üretim değerini, yüzde 443 artışla 843 milyon liradan 4,6 milyar liraya yükselttikleri bilgisini verdi.



Desteklerin yanı sıra üretimdeki artış ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatında da önemli artış yaşandığının altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti: "Nitekim 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız, 2017 yılında yüzde 481 artışla 157 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 850 milyon dolara çıktı. Yüzde 75'ini balık çiftliklerimizden üretilen balıklarımızın oluşturduğu bu ihracatı, başta AB ülkeleri olmak üzere, aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 80 ülkeye yapıyoruz."



25 KURUŞ İLAVE DESTEK VAR

Yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkların, aynı zamanda kalitesi, lezzeti ve gıda güvenliğiyle dünyada kendisini kabul ettirerek çeşitli ödüller de aldığını belirten Fakıbaba, balıkçılık ve su ürünleri sektörünü daha da geliştirmek ve halkın daha bol balık tüketebilmesini sağlamak amacıyla destekleri artırarak devam ettirdiklerini kaydetti. Bu kapsamda su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, yarın akşamdan itibaren yaklaşık 52 milyon liralık destekleme ödemelerine başlayacaklarını açıklayan Fakıbaba, "Bakanlığımızın sağladığı bu desteklerle gelecek yıl itibarıyla su ürünleri ihracatımızın 1 milyar doları yakalayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. Fakıbaba, bu yıl alabalık üretiminde destekleme birim fiyatını kilogram başına 0,65 liradan 0,75 liraya yükselttiklerine dikkati çekerek, yeni türlerde su ürünleri üretimi yapan yetiştiricilere, kilogram başına 1 lira, midye üretimi yapan yetiştiricilere kilogram başına 0,05 lira, kapalı sistemde üretim yapan yetiştiricilere, mevcut birim fiyatına ilaveten, kilogram başına 0,50 lira destek sağlayacaklarını belirtti.



İç ve dış piyasaya arz edilen ürünlerde tür çeşitliliğini artırmak için geçen yıl başlatılan Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık ve salmo gibi alabalık türlerinin yetiştiriciliğini yapan üreticilere 25 kuruş ilave destekte bulunacaklarına işaret eden Fakıbaba, şunları söyledi:



"Ayrıca ürünlerin güvenilirliğini, izlenebilirliğini ve markalaşmasını sağlamak amacıyla, 2017'de uygulamaya koyduğumuz balık tanıma kartı (etiket) desteğimiz de yüzde 50 artırılarak adet başına 3 kuruş olacak. Sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde, tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu önceliğimiz doğrultusunda sektörü ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."