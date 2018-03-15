Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin, İran’ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti. İran’dan askeri kargo uçağıyla dün İstanbul’a getirilen 10 cenaze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş’in cenazesi ise henüz Türkiye’ye gönderilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerden bazıları bugün toprağa veriliyor.

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Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanıyor.

JASMIN BARUH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi.

ASLI İZMİRLİ VE AYŞE AND YAN YANA UĞURLANDI

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

Jette ölenlerin cenazeleri teslim edildi, gözyaşları sel oldu İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti. Aileleri cenazelerini aldı, o anlarda gözyaşları sel oldu.

AYŞE AND İÇİN AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuze, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

LİANA İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İran'da düşen Türk jetinde Pilot Beril Gebeş kayıp! Cenazeler İstanbul'da İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş'in adı verilmedi. 10 cenazede İstanbul'a getirildi

KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İran’da düşen jette hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı. Uslu’nun cenazesi camiye getirilirken, annesi ve kız kardeşi tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

PİLOT MELİKE KUVVET’İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya’ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı’nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet’in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK’dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet’in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet’in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii’de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.