Başaran Holding'e ait özel jetle Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken düşen uçakta yaşamını yitirenler arasında bulunan Mina Başaran'ın ailesi cenaze için gönderilecek çelenkler yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım'da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Başaran'ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi.
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazeteye bu ilanı verdi.
MİNA BAŞARAN'IN MEZAR YERİ
Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.