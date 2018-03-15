Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile Araplar  arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş öldürüldü. AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Alluş Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu  tespit edildi. YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde  bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi  olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde  "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu.

PKK, Afrin'den kaçan sözde 2 komutanını infaz etti PKK, Afrin'den kaçan sözde 2 komutanını infaz etti Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK'nın sözde 2 askeri kanat sorumlusunun örgüt içinde yargılanıp infaz edildiği ortaya çıktı.

Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş,  YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle  son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve  Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı  fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel  isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.