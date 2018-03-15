Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile Araplar arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş öldürüldü. AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Alluş Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu tespit edildi. YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu.



PKK, Afrin'den kaçan sözde 2 komutanını infaz etti Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK'nın sözde 2 askeri kanat sorumlusunun örgüt içinde yargılanıp infaz edildiği ortaya çıktı.

Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.