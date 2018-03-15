Beşiktaş İskelesi karşısında bulunan otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.
Son dakika! Beşiktaş'ta şüpheli çanta alarmı
15.03.2018 - 15:34 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta iskele karşısındaki otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken geniş güvenlik önlemi alındı.
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550504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550504.aspx
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