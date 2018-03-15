Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. gününde terör operasyonuna manevi destek için Sarıyer ilçesi tüm muhtarları, Sarıyer ilçesindeki şehit aileleri ile birlikte Adalet Kalkınma Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve Milliyetçi Hareket Partisi Sarıyer ilçe Başkanı Ünsal Bilgiç, Afrin sınırında Sarıyer ilçesinin milli birlik ve beraberlik ruhu için Tüm silahlı Kuvvetleri mensuplarına manevi destek gezisi düzenledi. Mehmetçik'e destek için sınıra giden heyete Hassa Kaymakamı ve Hassa Belediye Başkanı eşlik etti.



