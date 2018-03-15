Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Varna'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'a gidecek
15.03.2018 - 16:41 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan'na gidecek.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,recep tayyip erdoğan,
550515 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550515.aspx
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