TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Son dakika! Afrin'de EYP patladı: 1 asker şehit!
15.03.2018 - 17:19 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'de yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir asker şehit düştü.
Etiketler : afrin,son dakika,şehit,eyp,
550518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550518.aspx
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