Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’un Pasinler ilçesi Tanışman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayında görevli Muhammet Kır’ın şehadet haberi akşam saatlerinde Pasinler’de bulunan ailesine bildirildi. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Muhammet Kır için yarın Kayseri veya Erzurum’da tören düzenlenmesi bekleniyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.