Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.
Teröristlerin yolu kapatmak için kullandığı iş makinesi imha edildi
15.03.2018 - 21:23 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.
Etiketler : YPG,PKK,afrin,Türk Silahlı Kuvvetleri,
550545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550545.aspx
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