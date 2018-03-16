Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayı cebe attığı iddia edilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uruguay'a gittiği ileri sürülen Aydın'ın Bursa'da 2013 yılında iki eğlence mekânında bulaşıkçılık yaptığı öne sürüldü. Kendisine ait iş yerinde 2 ay çalıştığını belirten Yusuf Sabahyıldızı, Aydın'ı şöyle anlattı: Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında terliklerle işe gelip gidiyordu. Kendisi 'Biz çok zenginiz ama babam ile küstük' diyordu. Buna rağmen arkadaşları ona üzülüyordu. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. Hatta mesai saati dışındaki yemek ihtiyacını da biz karşılıyorduk. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım. İçine kapanık bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.

“BÖYLE BİR KAZANÇ YOK”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, daha önceden Çiftlik Bank konusunda uyarılarda bulunduğunu belirterek, şunları dedi: Bir basın yayın kurumunda Çiftlik Bank'ın hileli bir organizasyon olduğu ve dolandırıcılık yapacağını ifade ettim. Bu yayının üzerine Mehmet Aydın Arjantin'den beni aradı. Videoları internetten kaldırmamı istedi. Ben de 'İstediğini yapabilirsin. Bu bir hiledir' dedim. Türkiye'deki yöneticilerin birini ve avukatını bana yolladı. Onlara da söyledim 'Bankacılık faaliyeti yapıyorsanız BDDK'dan izin almış olmanız lazım.' 'Yok' dediler. Hisse satıyorsanız da SPK'dan izin almanız gerekir. Ona da 'Hayır' dediler. Vatandaşlar asla bu tür organizasyonlara girmemeli. Çünkü yaşadığımız çağda öyle 1 koyup 10, 20 al gibi bir kazanç yok. İnsanlar bir an evvel düze çıkma umuduyla bunlara itibar ediyor.

MAVİ YUMURTALAR DA YALAN OLDU

Mehmet Aydın'ın Sakarya Taraklı'da yaklaşık 4 ay önce büyük vaatlerle kurduğu Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri'nde sessizlik hâkim. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile arama yapılan tesisteki evraklara el konuldu. Aydın, tesislerde yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine 5,4 milyar lira katkıda bulunacaklarını iddia etmişti. Ayrıca Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (20) ile şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Çolak 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.