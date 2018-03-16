Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığına gönderilen dosyanın Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla İngilizceye çevrilerek ilgili ülkelere gönderileceği kaydedildi. Kırmızı bülten ve iade istenecek 19’u ataşe ve 54’ü NATO’cu subayın bulunduğu ülkeler de soruşturma dosyalarında yer aldı. Buna göre 1’i ataşe olmak üzere 20 NATO’cu subay Belçika’da bulunuyor. Belçika’yı 11 kişi ile ABD, 8 kişi İngiltere, 6 kişi ile Almanya takip ediyor. İtalya ve Hollanda’da 4’er, Norveç, Cezayir, Yunanistan, Avusturya, Fransa ile Sudan’a 2’şer, Çekya, Hırvatistan, Polonya, Bangladeş, Bosna Hersek, Uganda, Gambiya, Nijerya ve Güney Afrika’da birer NATO’cu subay ve ataşe barınıyor.

CNN’E ÇIKAN YALINALP DE VAR

73 kişilik liste içerisinden yüzünü gizleyerek çıktığı CNN International’da Türkiye’yi kötüleyen eski Tuğgeneral Mehmet Yalınalp de yer aldı. TSK’dan ihraç edilen Yalınalp, Almanya’da bulunuyor. FETÖ’nün sıkıyönetim atama listesinde AC Ramstein Hava Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı görevine devam edeceği belirtilen Yalınalp’in iade dosyasında örgütle bağlantısını ortaya koyan önemli bilgiler yer alıyor. İade dosyasında yer alan bir tanık beyanına göre, Yalınalp’in zaman zaman Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü belirtildi. Darbe girişiminin ardından Yalınalp’in FETÖ mensuplarıyla yoğun telefon irtibatı olduğu kaydedildi.