Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı on binlerce Suriyeliye can olmaya, umut olmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı’nın sivil halka yardımların ulaştırılması noktasında Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın önemli olduğunu belirtti. Operasyonlarla özgürleştirilen bölgelere insani yardım götürdüklerini dile getiren Kınık, TSK ile eş güdüm halinde çalıştıklarını söyledi. Kınık, Afrin’de düzenli olarak 200’e yakın noktada faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

IZDIRAPLARI DİNDİRİYORUZ

“Burada tamamen insani yardım için bulunmaktayız. Terör örgütünün baskısı altında yaşayan o insanların özgürleşmesi ve daha onurlu bir hayat sürmesi için oradayız” diyen Kınık, insan ızdırabını dindirmek için var olan bir kurum olarak Afrin’de çalışma yürüttüklerini anlattı. İnsanların kaçarak uzaklaştığı yerlere Türk Kızılayı görevlilerinin koşarak gittiğini vurgulayan Kınık “O afetin, o çatışmaların ızdırabını çeken insanlara ihtiyaç duydukları anda o yardımı ulaştırmak ve onlara koruma sağlamak durumundayız. Aksi takdirde var oluşumuzun bir gayesi kalmaz” dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

Suriye’de terör örgütlerine bazı ülkelerin tırlarla silah ve mühimmat taşıdığını hatırlatan Kınık, Türk Kızılayı’nın gecesini gündüzünü katarak insanların umudu olmaya devam ettiğini belirtti. Kınık “Bugün başka ülkeler binlerce tırı silah ve oradaki terör örgütlerini desteklemek için mühimmat gönderiyor olabilirler ama Kızılay olarak bizim Suriye’nin içerisine şimdiye kadar paydaşlarımızla birlikte göndermiş olduğumuz insani yardım tırı sayısı 40 bin. Biz 40 bin tırı insan hayatını kurtarmak için, onların acısını dindirmek için gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BAYRAĞIMIZ HUZUR VERİYOR

Kınık, şöyle konuştu: Şam’ın el-Kadam bölgesinden 13 Mart’ta 2 bin 500 kişi tahliye ettik. Bu tahliye rejim güçlerinin 2 bin 500 insanı aslında sürgün etmesi anlamı taşıyordu. Bizim için acı veren bir şeydi ama bu insanlara korunma sağlanması gerekiyordu. Suriye’nin içerisinde Şam’dan sürgün edilen bu 2 bin 500 insanı içeride biz kiraladığımız otobüslerle karşıladık ve İdlib’de barınma imkânı sağladık. Kınık, tahliye edilen Suriyelilerin otobüslerde Türk bayrağı ve Türk Kızılayı amblemi gördüklerinde rahat bir nefes aldıklarını, Türkiye’yi ve bölgede faaliyet yürüten Türk kurumlarını güvenli bir liman olarak gördüklerini söyledi.

BAKAN KAYA: KALBİMİZİ AÇTIK

İstanbul merkezli Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri, Fatih’te yaşayan Suriyeli aileler ve çocukların mesajlarını Birleşmiş Milletler’e (BM) getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna toplantılara katıldığı BM’den cevap gönderdi. İntizar, mektubunda “Bir sabah uyandık ve savaş başlamıştı. Evlerimizi kaybettik, elektrik, su yoktu ve hiçbir çocuk okula gidemiyordu. Böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz?” ifadelerine yer verdi. Kaya da, İntizar’a cevaben “Hiçbir çocuğun böyle bir dünyada yaşamasını elbette istemiyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Size sadece kapılarımızı açmadık, kalplerimizi açtık. Savaşın bitmesi için her şeyi yapıyoruz” mesajını gönderdiğini söyledi.

CİNDERES'TE İZLER SİLİNİYOR

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, YPG/PKK’lı teröristlerden arındırılan Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde terörün izleri siliniyor. Bu kapsamda yaklaşık bir hafta önce teröristlerden kurtarılan ve âdeta terör yuvasına dönüştürülen Cinderes beldesinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, duvarlarda asılı olan teröristlerin fotoğrafları, teröristbaşı Öcalan’ın posteri ile YPG/PKK’yı simgeleyen yazıları temizliyor. TSK ve ÖSO mensupları, burada arama ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirirken, bölgede bulanan sivil halk, terör örgütünün büyük zarar verdiği yaklaşık 80 yıllık Selâhaddin Eyyubi Camii’nde tüm olumsuzluklara rağmen ezan okuyup namaz kılıyor. TSK, muhtemel sızmalara karşı bölgeye dönenleri didik didik arayıp gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra geçişlerine izin veriyor.