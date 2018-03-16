Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile kozmetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Hakkari Şemdinli'de PKK mühimmatları ele geçirildi
16.03.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Şemdinli'de yapılan operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile kozmetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,şemdinli,pkk,
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