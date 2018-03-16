Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer Belediyesi, Halk Evi’nin çatısına kurulan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile ilçenin havasını yakından takip ediyor. 2015 yılı Nisan ayından itibaren düzenli olarak yapılan ölçümler kapsamında 2017 yılı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiçbir sorumlulukları olmadığı hâlde Nilüferlilerin sağlıklı yaşamaları için hava kirliliği, elektromanyetik alan kirliliği gibi ölçümleri uzun yıllardır gerçekleştirdiklerini belirtti. BEBKA’dan Mali Destek Programları kapsamında hava kalitesi ölçüm cihazları temin ettiklerini kaydeden Bozbey, şöyle konuştu:

DOĞALGAZ YARDIMI YAPILSIN

Bu ölçüm cihazları ile 2014 yılından bu yana temel hava kirleticilerinin sürekli ölçümlerini yapıyoruz. Ölçüm noktasında meteorolojik veriler de yine anlık olarak temin edilmektedir. Hava Kalitesi İzleme İstasyonu, Halk Evi’nin üzerinde bulunuyor. Bu nokta seçilirken tüm Nilüfer’i büyük oranda temsil etsin diye düşündük. Bu kapsamda, hassas gruplar, nüfus, trafik, sanayi gibi çeşitli faktörler düşünülmüş ve akademik destek alınmıştır. Ölçüm cihazlarının periyodik bakımları ve kalibrasyonları yetkili firma tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede rapor edilen veriler güvenilirdir.

Bozbey, ölçümlerde elde edilen verilerin ilçenin havasını temiz gösterdiğini belirtti.

Hava kirliliğinin en büyük etkenlerinden birinin kömür kullanımı olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerinden kömür dağıtılmasının yasaklanmasını istedi. Bozbey “Kömür dağıtıldığında yakılan kömürle havamız kirleniyor. Temiz bir hava solumak istiyorsak, ihtiyaç sahiplerine kömür değil, doğalgazlarına katkı sağlamalıyız. Yeniden yeşil Bursa için, halkımızın sağlığı için bu konunun faaliyete geçilmesini arzu ediyorum. Bursa’da yaşayan 2 milyona yakın insan için istiyorum” diye konuştu.

Bozbey, son zamanlarda üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili artışın olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Bu hastalıkların sebebi soluduğumuz havadan kaynaklıdır. Bunu sağlık açısından değerlendirdiğimizde ölçüm değerlerimize baktığımızda Dünya Sağlık Örgütünün sınır değerlerini aştığını görüyoruz. Bugüne kadar bu değerlerin arttığına dair sorumlu yöneticilerimizden bir uyarı gelmedi, ardından vatandaşlarımız hekimlere, hastanelere koştu. Ölçümleri Nilüfer ilçesi olarak değerlendirdiğimizde, şanslı bir ilçeyiz. Dünya Sağlık Örgütünün sınırları seviyesinde değerlendirdiğimizde kabul edilebilir olduğunu görüyoruz.

İLAVE SANAYİ ALANLARINA İHTİYAÇ YOK

Hava kirliliğinde sanayilerin etkisine de değinen Mustafa Bozbey “Artık Bursa’da kirletici sanayiye son vermek gerekiyor. İlave sanayi alanlarına da ihtiyaç yok. Bunu tüm sanayicilerimizden ve yatırımcılarımızdan bekliyoruz ama en başında kent yöneticilerinin bu konuda duyarlı olmasını diliyorum” dedi.