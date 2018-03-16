Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine ikinci operasyon kapsamında toplamda 23 ilde 49 şüpheli öğrenci hakkında 16/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmekte.
49 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16.03.2018 - 11:07 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler : fetö,polis okulu,
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