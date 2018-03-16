Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine ikinci operasyon kapsamında toplamda 23 ilde 49 şüpheli öğrenci hakkında 16/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmekte.